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الصفقات الجديدة لمركز شباب أبشيش بالقسم الرابع

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:42 ص
الصفقات الجديدة لمركز شباب أبشيش بالقسم الرابع
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مصطفي الجندي
 
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قام مجلس إدارة مركز شباب أبشيش، بالتعاقد مع مجموعة لاعبين جديد، لقيادة الفريق بالموسم الجديد من دوري القسم الرابع بالمنوفية.


وأعلن محمود جاد الله رئيس مركز الشباب بأنة تم التعاقد مع محمد عزوز لاعب خط وسط، مصطفي الفرماوي مدافع مواليد 96، وحمدي أنور مواليد 99، واسلام اسامه مواليد 99 ومحمود العربي حارس مرمي، وحسين يوسف ، وابراهيم افلاي.


وأضاف بأن جميع اللاعبين لم يسبق لهم الإنضمام لأي فريق، وجمعيهم شباب صاعد، ويمتلكون موهبة كبيرة وإضافة قوية للفريق في الظهور الاول له.


ويقود فريق مركز شباب أبشيش جهاز فني يتكون من رضوان عفيفي، ويعاونه أحمد رمضان مدرب عام وياسر عامر مساعد مدرب وأحمد فرج تأهيل بدني، ومصطف سعيد إداري، بينما لم الإستقرار على مدرب الحراس.

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