محافظ البحر الأحمر يقود حملة مكبرة حول تطبيق قرار حظر الأكياس البلاستيك بممشى شيري وشارع الشيراتون (صور)

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قاد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر حملة مكبرة بعدد من المحلات بممشى شيرى للتأكد من تطبيق قراره بمنع الأكياس البلاستيك واستخدم الاكياس البديلة، موجها بضرورة تعاون الجميع من قبل الأهالي والقيادات التنفيذية المختصة لتطبيق هذه المنظومة بالمحافظة.



جاء ذلك خلال جولتة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة أعمال التطوير والاطمئنان على الحالة الأمنية بالمدينة، وقد وجه بتكثيف دوريات النظافة، وزيادة مستوى الاضاءة، وافراد الأمن للحفاظ على سلامة وحرية المواطنين.