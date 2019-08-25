الداخلية يتعاقد مع مهاجم إنبي استعداداً للقسم الثاني

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية على توقيع اللاعب أحمد عبد الفتاح "العندليب" مهاجم الأولمنيوم وإنبى السابق، لدعم خطوطه، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وحصل مسئولو الداخلية مؤخراً على توقيع مجموعة لاعبين وهم أحمد سعد ووائل فراج وإسلام صيام ومحمد رزق، ومحمد الفيل، وبامبا، واحمد هشام، ومحمد الكومي، ومصطفى ابراهيم، وعبد الفتاح دروجبا.





ويشارك الداخلية في مجموعة القاهرة، والتي تضم الترسانة، سيراميكا، شبين، الزرقا، المريخ، منتخب السويس، السكة الحديد، النجوم، بتروجت، نجمة سيناء، الشرقية، القناة، والنصر، وكوكاكولا.