ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كلاكيت تاني مرة.. سان جيرمان يقترب من السقوط في فخ برشلونة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:51 ص
كلاكيت تاني مرة.. سان جيرمان يقترب من السقوط في فخ برشلونة
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية، عن طلب إدارة باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، ضمن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا.

 وكان برشلونة قد تقدم بعرض لضم نيمار من صفوف برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وسط صراع طويل من جانب غريمه التقليدي ريال مدريد.  

ويبدو أن سان جيرمان في طريقه للسقوط في الفخ الثاني من برشلونة، في حالة حصوله على خدمات ديمبلي، حيث أن الاخير يعيبه نفس مساوئ نيمار المتمثلة في غيابه عن بعض التدريبات وكثرة الإصابات.

 وعلى الرغم من إمكانيات نيمار الكبيرة إلا أن كثرة إصاباته وغيابه عن التدريبات أبعاده عن الكثير من المبارايات الهامة للنادي الباريسي، ليفشل في تقديم الإضافة للنادي الباريسي رغم قدومه بمبلغ ٢٢٢ مليون يورو، فهل سيسقط باريس في فخ برشلونة للمرة الثانية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
x
21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
1
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
x
20:45
4
نابولي