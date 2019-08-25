كلاكيت تاني مرة.. سان جيرمان يقترب من السقوط في فخ برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن طلب إدارة باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، ضمن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا.





وكان برشلونة قد تقدم بعرض لضم نيمار من صفوف برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وسط صراع طويل من جانب غريمه التقليدي ريال مدريد.





ويبدو أن سان جيرمان في طريقه للسقوط في الفخ الثاني من برشلونة، في حالة حصوله على خدمات ديمبلي، حيث أن الاخير يعيبه نفس مساوئ نيمار المتمثلة في غيابه عن بعض التدريبات وكثرة الإصابات.



