فرق من 10 دول تشارك في مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية
الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:00 ص
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تشارك فرق من 10 دول عربية وأجنبية في الدورة الجديدة من مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية التي تقام في الأسبوع الأول من سبتمبر أيلول.
وقالت إدارة المهرجان في بيان يوم السبت إن الدورة الجديدة ستجمع فرقا من فنزويلا وروسيا واليونان ورومانيا ولبنان والمالديف وإندونيسيا وفلسطين وصربيا إضافة إلى ثماني فرق من مصر.
وأضاف البيان أن برنامج هذا العام سيكون مختلفا إذ يقام الافتتاح والختام في استاد الإسماعيلية بعدما كان يقام في السنوات السابقة على المسرح الصيفي لقصر ثقافة الإسماعيلية.
وتقام عروض الدورة العشرين من المهرجان في الفترة من الثالث إلى السابع من سبتمبر أيلول في حديقة الغابة ونادي الدنفاه ونادي الفيروز وحديقة الشيخ زايد إضافة إلى عروض في مدن فايد والقنطرة غرب والتل الكبير.
والمهرجان الذي تنظمه سنويا وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية من أشهر مهرجانات الفلكلور في المنطقة العربية ويجذب كل عام آلاف المتابعين.
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