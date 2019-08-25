تعليقات الجمهور على أغنية "الخميس حبوب" لمحمد رحيم بعد طرحها





طرح المطرب والملحن محمد رحيم، أغنيته الجديدة "الخميس حبوب"، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وحظت الأغنية بإعجاب وإشادات الجمهور، حيث علق أحدهم: "أغنية كلامها كله تحفيز للناس اللي بيشيلوا هموم الدنيا.. افرحوا يا جدعان" وعلق آخر: " جميله زي كل أغانيك يارحيم والله" وعلق ثالث: " أ غنية كلها طاقة إيجابية.. أغنية موجهة لكل حد حزين وبيفكر في مشاكل الحياة".





كان رحيم أكد في تصريحات صحفية أن الأغنية تحمل طابع خاص وشكل جديد ومختلف تماما عما قدمه من قبل، مشيرا أن الأغنية تحمل طابع الأغاني "اللايت".





أغنية "الخميس حبوب" كلمات باسم عادل وألحان وتوزيع وغناء محمد رحيم،الذى تحمس للفكرة وقرر أن يغنيها بنفسه، لتصبح عودة له للغناء بعد فترة غياب كان يقوم خلالها بتقديم ألحان وتوزيعات لكبار النجوم.



