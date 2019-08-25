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شريف يحيي: أسعار الشنط المدرسية تبدأ من 50 جنيها

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:00 ص
شريف يحيي: أسعار الشنط المدرسية تبدأ من 50 جنيها
شريف يحيى
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نعيم يوسف
 
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قال شريف يحيى​، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية باتحاد الغرف التجارية، إن السوق هذا العام شهد حالة جديدة، وهي وجود مصانع مصرية استطاعت ليس فقط تصنيع الشنط المدرسية وإنما المادة الخام التي يتم التصنيع من خلالها.

وأضاف "يحيي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن هذه الشركات استطاعت توفير الشنط المدرسية بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن الأسعار هذا العام تبدأ من 50 و60 جنيها، وهي "شنطة محترمة تعيش مع الطالب".
ولفت إلى أن الأحذية الرياضة دخل السوق نوع أخر مصري وهذا وفر في الأسعار كثيرا.
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