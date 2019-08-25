تعرف على عدد مشاهدات أغنية تايلور سويف الجديدة "Lover" (فيديو)
الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:28 ص
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طرحت المغنية العالمية تايلور سويفت أحدث أغنية لها بعنوان "Lover" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب.
واقتربت الأغنية حتى الآن من حصد 10 ملايين مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها بقناة سويفت الرسمية بيوتيوب.
تايلور أليسون سويفت (بالإنجليزية: Taylor Alison Swift) هي مغنية وكاتبة أغاني بوب ريفي وممثلة أمريكية من مواليد 13 ديسمبر 1989.
في عام 2006، أصدرت سويفت أول أغنية منفردة لها بعنوان تيم مغراو، ومن بعدها أول ألبوم لها والذي يحمل اسمها، الذي صدر بعدة أسطوانات بلاتينية في أمريكا، حين ترشحت سويفت لجائزة أفضل مغنية في حفل توزيع جوائز الغرامي الخمسين.
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