أحمد جمال يتألق في سابع ليالي مهرجان القلعة (صور)





أحيا المطرب الشاب أحمد جمال منذ قليل، حفلا غنائيا على هامش فعاليات الليلة السابعة من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الثامنة والعشرين، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.





وشهد الحفل إقبال جماهيري كبير من محبي أحمد جمال وعشاقه، ممن تفاعلوا مع الأغنيات التي قدمها، ومنها: "اضحكي"، "نشيد العاشقين"، "النسيان".





يذكر أن الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تُعقد على مدار 15 يوم، ويشارك فيها لفيف من الفرق الموسيقية ونجوم الغناء في مصر والعالم، من يينهم هشام عباس، علي الحجار، مروة ناجي، زيزي عادل، محمد محسن، أحمد جمال، تانيا قسيس، غالية بن علي، مسار إجباري.