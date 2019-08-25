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نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها ميلا وإيلا (صور)

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:00 ص
نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها ميلا وإيلا (صور)
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شيماء عطية
 
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احتفلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد ميلاد ابنتيها ميلا وإيلا.

ونشرت الصفحة الرسمية لنانسي عجرم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا قديمة لنانسي وزوجها وبناتها في مناسبات عدة.

وحرص المتابعون من جمهور نانسي على تهنئتها وتمني طول العمر لبناتها.
نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها ميلا وإيلا (صور)
نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها ميلا وإيلا (صور)
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