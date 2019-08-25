موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم 25 / 8 / 2019 والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني Barcelona Live







لا بديل عن الإنتصار" سيكون هو شعار لاعبي البلوجرانا مع بداية مباراة برشلونة وريال بيتيس في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الإسباني، حيث يريد رفاق ليونيل ميسي حصد أول ثلاث نقاط لهم في هذا الموسم، بعدما خسر الفريق في الأسبوع الأول أمام أتليتك بلباو.





موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني



تبدأ مباراة برشلونة وريال بيتيس في الجولة الثانية من الليجا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة مساء يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري، وذلك على أرضية ملعب "كامب نو" وبحضور جماهيري قد يصل لنحو 85 ألف مشجع لمشاهدة أولى مباريات برشلونة على ملعبه في هذا الموسم.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس



من المؤكد بأن يتم نقل مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS HD 3، وقبل المباراة بنصف ساعة سيكون هناك إستوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم كرة القدم السابقين في الوطن العربي من أجل تحليل أحداث المباراة، في حين سيتولى المعلق القطري "يوسف سيف" مهمة التعليق على مباراة برشلونة وريال بيتيس.





التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وريال بيتيس



توقعت الصحف الكتالونية، بأن يستمر "أرنستو فالفيردي" المدير الفني لبرشلونة في الإعتماد على نفس الأسماء التي لعبت مباراة أتليتك بلباو الأخيرة، وجاءت التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة وريال بيتيس على النحو التالي: