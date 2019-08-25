الإعلان عن تقديم جزء ثاني من أول فيلم عرضته سينمات السعودية

أعلن المؤلف والمخرج، ريان كوغلر، اليوم السبت، عن تقديمه جزء ثاني من فيلم البطل الخارق "Black Panther"، المستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية.





وفيما لم يفصح "كوغلر" عن تفاصيل أخرى بشأن أن الجزء الجديد، خلال حدث خاص بشركة "ديزني" في مدينة أنهايم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فقد اكتفى بالإعلان أنه سيطرح في دور العرض السينمائية، خلال شهر مايو/أيار 2022.



