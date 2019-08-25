أبرز أخبار التوك شو السبت 24-8-2019
الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:45 ص
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هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
وزير التعليم: "نفسي الأهالي تفهم أننا بننقذ أولادهم"
وأضاف أن نتائج الصف الأول الثانوي تدل على المستوى الحقيقي للطلاب، متابعًا: "نفسنا الأهالي تفهم أننا بنحاول ننقذ أولادهم من الدروس الخصوصية".
خبير سياحي: اختيار الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة في العالم "شهادة دولية"
قال عصام علي، خبير سياحي، إن هناك ارتياح ينتاب القطاع السياحي بعد اختيار مدينة الغردقة في الترتيب الـ 21 ضمن تصنيف عالمي لأفضل 25 وجهة سياحية في العالم.
خبير تغيرات المناخ يوضح سبب حرائق غابات الأمازون (فيديو)
وقال إن منطقة الأمازون يوجد بها 20 % من المياه العذبة، منوهًا إلى أن أسباب الحرائق "طبيعية".
موسى: لن يصدر بيان ختامي عن قمة السبع بفرنسا
ونوه إلى أن قمة السبع بفرنسا لن يصدر عنها بيان ختامي، بسبب ماحدث في القمة السابقة بكندا، موضًحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن سعيدا بعد صدور البيان الختامي في القمة السابقة.
"عمل نفسه من بنها".. مفاجأة في سبب وضع رئيس وزراء بريطانيا قدمه في وجه "ماكرون"
علق خالد شقير، المحلل السياسي، على وضع رئيس وزراء بريطانيا برويس جونسون، قدمه في وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل، قائلًا: "الصورة صدمتني، والرئيس الفرنسي عمل نفسه من بنها".
تناولت برامج "التوك شو" مساء السبت، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
وزير التعليم: "نفسي الأهالي تفهم أننا بننقذ أولادهم"
وأضاف أن نتائج الصف الأول الثانوي تدل على المستوى الحقيقي للطلاب، متابعًا: "نفسنا الأهالي تفهم أننا بنحاول ننقذ أولادهم من الدروس الخصوصية".
خبير سياحي: اختيار الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة في العالم "شهادة دولية"
قال عصام علي، خبير سياحي، إن هناك ارتياح ينتاب القطاع السياحي بعد اختيار مدينة الغردقة في الترتيب الـ 21 ضمن تصنيف عالمي لأفضل 25 وجهة سياحية في العالم.
خبير تغيرات المناخ يوضح سبب حرائق غابات الأمازون (فيديو)
وقال إن منطقة الأمازون يوجد بها 20 % من المياه العذبة، منوهًا إلى أن أسباب الحرائق "طبيعية".
موسى: لن يصدر بيان ختامي عن قمة السبع بفرنسا
ونوه إلى أن قمة السبع بفرنسا لن يصدر عنها بيان ختامي، بسبب ماحدث في القمة السابقة بكندا، موضًحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن سعيدا بعد صدور البيان الختامي في القمة السابقة.
"عمل نفسه من بنها".. مفاجأة في سبب وضع رئيس وزراء بريطانيا قدمه في وجه "ماكرون"
علق خالد شقير، المحلل السياسي، على وضع رئيس وزراء بريطانيا برويس جونسون، قدمه في وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل، قائلًا: "الصورة صدمتني، والرئيس الفرنسي عمل نفسه من بنها".
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