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البرلمان: معدل الجريمة الإلكترونية زاد عن الجنائية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:43 ص
البرلمان: معدل الجريمة الإلكترونية زاد عن الجنائية
أحمد بدوي
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هدى عبدالرازق
 
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قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه أصبح هناك الكثير من التشكيلات العصابية الإلكترونية، موضحًا أنهم يتلقون نحو 80 بلاغ يوميا لهم علاقة بالجريمة الإليكترونية.

وأشار الرشيدي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن معدل الجريمة الإليكترونية زاد عن معدل الجريمة الجنائية، مؤكدًا أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لديها من الإمكانيات الحديثة ما يمكنها من معرفة الحسابات المزيفة.

وأوضح أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني لا تقل عن عامين، وقد تصل إلى 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، ناصحا المواطنين: "متنشروش صوركم على مواقع التواصل الاجتماعي".
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