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التنمية المحلية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحلات العامة خلال 6 أشهر

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:31 ص
التنمية المحلية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحلات العامة خلال 6 أشهر
الدكتور خالد قاسم
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للعلوم والمعرفة والتعليم، إن القانون المختص بوضع اشتراطات إقامة المحلات العامة في العمارات السكنية، وافق عليه البرلمان مؤخرًا، وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به خلال 6 أشهر من إقرار الرئيس.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، "، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الأحياء ستقوم بمراجعة الاشتراطات البيئية والصحية في المحلات، خاصة التي تتواجد في المناطق السكنية.

وأشار إلى أنه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وجّه بمراجعة إجراءات تقنين أوضاع المحلات المخالفة للسلامة البيئية والمهنية، بشكل فوريس، خاصة بعد واقعة مطعم الإسكندرية الاخيرة.
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