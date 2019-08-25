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‎مدافع الأهلي يعلن انتقاله إلى الدوري التونسي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:30 ص
‎مدافع الأهلي يعلن انتقاله إلى الدوري التونسي
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أحمد شاكر
 
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 أعلن مصطفى فرماوي مدافع فريق النادي الأهلي مواليد 97 انتقاله لصفوف اتحاد بن قردان التونسي خلال الموسم المقبل. 

وقال فرماوي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كان هناك تفاوض منذ شهرين تقريبًا وتلقيت عروض محلية ولكن الأفضلية كانت للاحتراف". 

متابعًا "الصفقة كانت متوقفة على استلام الاستغناء الخاص بي من النادي الأهلي واستلمته أخيرًا، وجود أحمد العش ومحمد عادل جمعة في الفريق سيفيدني في تجربتي الاحترافية الأولى". 

وأستكمل "أسافر خلال يومين إلى تونس من أجل بدء مشواري مع فريقي الجديد".‎
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