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االرشيدي: ضبطنا 4086 شخصا في قضايا ابتزاز خلال 2010.. و70% منهم شباب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:22 ص
االرشيدي: ضبطنا 4086 شخصا في قضايا ابتزاز خلال 2010.. و70% منهم شباب
اللواء محمود الرشيدي
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن القانون واحد أمام قضايا الابتزاز، وليس له علاقة بصلة القرابة، كاشفًا أنه تم ضبط 4986 شخص في قضايا ابتزاز خلال 2018، موضحًا أن 70% منهم شباب.

وأشار الرشيدي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن تطور التكنولوجيا ساهم في زيادة نسبة قضايا الابتزاز، لافتًاا إلى أن ضعاف النفوس هم من يقومون بمثل تلك الجرائم لأنها تعطيهم أمان نسبي.

وأوضح أن معظم ضحايا الابتزاز من الفتيات، منوها بأنه لم ولن ينجح المبتز في الجريمة إلا بمساعدة المجني عليه.
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