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تركي آل الشيخ يهنىء الفائز بسيارة التوقع لمباراة ألميريا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:22 ص
تركي آل الشيخ يهنىء الفائز بسيارة التوقع لمباراة ألميريا
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الفجر الرياضي
 
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هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، الشاب المصري الفائز بمسابقة التوقع السليم لمبارايات الميريا.

وكتب آل الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : مبروك تستاهل ... وعقبال الجميع ... وبكرة مسابقة جديدة أن شاء الله .
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وتعادل  ألميريا مع وراسينغ سانتاندير بهدف لكل فريق ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور الدرجة الثانية الإسباني.
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