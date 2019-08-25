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النجم الساحلي يجيب.. لماذا شارك الفريق أمام كوناكري بـ 13 لاعب فقط

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:13 ص
النجم الساحلي يجيب.. لماذا شارك الفريق أمام كوناكري بـ 13 لاعب فقط
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أحمد شاكر
 
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كشف قيس عاشور المتحدث باسم نادي النجم الساحلي التونسي كواليس مشاركة فريقه أمام هافيا كوناكري الغيني بـ 13 لاعب فقط خلال المباراة.

وقال قيس في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "القائمة الأولية لفريق النجم في البطولة تضم 17 لاعب، لم نكن نعلم أننا سنخوض الدور التمهيدي بسبب التغيير الواقع على نظام المشاركة في البطولة".

متابعًا "فوجئنا بمشاركتنا في البطولة من الدور الأول للمسابقة، في مباراة كوناكري الغيني كنا عبارة عن 11 لاعب في أرض الملعب وعلى دكة البدلاء تواجد حارس مرمى ولاعب بديل فقط، قمنا باشراكه في الدقائق الأخيرة من المباراة".

وأستكمل "بغض النظر عن النتيجة وفوزنا بسبعة أهداف إلا أن فريق كوناكري قدم أداء محترم للغاية، النجم ظهر بشكل مطمئن في المباراة، بداية من دور الـ 32 سنكون بكامل قائمتنا".
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