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مستشار الإسكان: المونوريل صديق للبيئة وموفر للوقت

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:05 ص
مستشار الإسكان: المونوريل صديق للبيئة وموفر للوقت
سامي أبو زيد - مستشار وزير الإسكان
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هدى عبدالرازق
 
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قال سامي أبو زيد، مستشار وزير الإسكان، إن المونوريل قطار معلق أحادي القضيب، يستوعب مليون راكب يوميا، مشيرًا إلى أنه وسيلة نقل صديقة للبيئة، وموفر للوقت، ومرشد للطاقة، موضحا أن وسائل النقل تعظم الاستفادة من المدن الجديدة.

وأشار أبو زيد، خلال حوارها ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، إلى أن استخدام المونوريل سيخفف الضغط على وسائل النقل الأخرى، موضحا أنه في ظل الكثافة السكانية في مصر والزحاام فالأفضل هو الاعتماد على وسائل النقل الجماعية.
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