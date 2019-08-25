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نجوم مسرح مصر من كواليس العرض الجديد.. صور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:08 ص
نجوم مسرح مصر من كواليس العرض الجديد.. صور
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الفجر الفني
 
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نشر الفنان مصطفى بسيط صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من بروفات مسرحية " مسرح مصر"، التى تعرض حاليا.

ظهر في الصورة رفقة مصطفى بسيط، كريم عفيفى ومحمد عبد الرحمن، وعلق قائلا "مسرح مصر"

يذكر أن النجم أشرف عبدالباقي فاجأ جمهور فرقة "مسرح مصر" بأن الموسم السابع للعروض، والذي سينطلق خلال موسم عيد الأضحى سيكون الأخير للفرقة، بعد تقديمهم ما يقرب من 120 عرضا خلال ستة مواسم سابقة، ما أصاب جمهور الفرقة بصدمة كبيرة.



نجوم مسرح مصر من كواليس العرض الجديد.. صور
نجوم مسرح مصر من كواليس العرض الجديد.. صور
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