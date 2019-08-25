عاجل.. العثور على جثة طفل عارية ومتعفنة داخل جوال وملقاة وسط القمامة في أسيوط

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عثر أحد مسؤولي النظافة بمجلس مدينة القوصية على جثة طفل، 4 سنوات، عارية ومجهولة الملامح، داخل جوال، وملقاة وسط القمامة خلف المطافىء الجديدة في منطقة الشيخ نجيب بمدينة القوصية.



كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد جمال، رئيس مباحث القوصية، يفيد بورود بلاغ من هواري الجندي، أحد مسؤولي النظافة بمجلس مدينة القوصية، بعثوره على جثة طفل عارية ومجهولة الملامح، 4 سنوات، داخل جوال، وملقاة وسط القمامة، خلف المطافىء الجديدة بمنطقة الشيخ نجيب غرب مدينة القوصية.



وانتقلت قوات الشرطة برئاسة المقدم محمد جمال، رئيس المباحث، وتم استدعاء النيابة العامة نظرًا لوجود شبهة جنائية، وبالفحص بالمعاينة تبين الجثة لطفل ذكر، يبلغ نحو 4 سنوات، عارية، ومجهولة الملامح، وتنبعث منها رائحة.



وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القوصية المركزي، وجار استدعاء مقدمي بلاغات تغيب الأطفال خلال اليومين الماضيين لمحاولة التعرف على الجثة، كما أمرت النيابة باستدعاء الطب الشرعي لمعاينة الجثة.



ورجحت مصادر أمنية أن تكون الجثة لطفل يدعى معتز عاطف، 4 سنوات، مقيم قرية النزالي جنوب، وتغيب عن أسرته منذ يومين، وتنتظر أسرته تشريح الطب الشرعي أو تحليل الـ "DNA"، -بحسب المصدر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.