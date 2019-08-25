ميتشو يرفض راحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاصة

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو استئناف الفريق تدريباته غدا الأحد في الثامنة مساء على ملعب النادي بدون راحة وذلك استعدادا للقاء مصر المقاصة المقررة إقامته مساء الأربعاء المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب في الدور ربع النهائى لكأس مصر.

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو استئناف الفريق تدريباته غدا الأحد في الثامنة مساء على ملعب النادي بدون راحة وذلك استعدادا للقاء مصر المقاصة المقررة إقامته مساء الأربعاء المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب في الدور ربع النهائى لكأس مصر.