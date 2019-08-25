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ميتشو يرفض راحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاصة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:01 ص
ميتشو يرفض راحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاصة
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رامي بشاي
 
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قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو استئناف الفريق تدريباته غدا الأحد في الثامنة مساء على ملعب النادي بدون راحة وذلك استعدادا للقاء مصر المقاصة المقررة إقامته مساء الأربعاء المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب في الدور ربع النهائى لكأس مصر.

كان الزمالك قد حقق فوزرا كبيرا مساء اليوم السبت على فريق ديكاداها الصومالي بسداسية نظيفة على ملعب برج العرب في إياب الدور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، علما بأنه كان قد فاز بسباعية نظيفة في لقاء الذهاب.‎
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