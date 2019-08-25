ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بديل جديد لصفقة نيمار في برشلونة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 12:02 ص
بديل جديد لصفقة نيمار في برشلونة
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements

فاجئ أليخاندرو فيلا، شقيق كارلوس فيلا، مهاجم نادي لوس أنجيلوس الأمريكي، عشاق برشلونة بعدما قام بعرض خدمات شقيقه على الفريق عبر تويتر، لتعويض صفقة الدوري البرازيلي نيمار.

واستغل أليخاندرو الأنباء المتداول عن تعقد صفقة إنتقال نيمار. دا سيلفا إلى برشلونة الإسباني، بسبب رغبة نادي باريس سان جيرمان في استمراره داخل جدران حديقة الأمراء.

وكتب أليخاندرو عبر حسابه السخصي على وقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “ماذا لو تعاقد برشلونة مع الرقم 10 الخاص بلوس أنجيلوس؟ سيكون أرخص ومفيداً أكثر من نيمار، حقيقة كارلوس فيلا يمكن أن يلعب في أي مكان يريده".

ويذكر أن كارلوس فيلا يقدم موسمًا رائعًا مع فريقه الأمريكي، حيث تمكن من إحراز 28 هدفاً في ثمانية وعشرون مباراة، بواقع هدف في كل لقاء.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
x
21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
1
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
x
20:45
4
نابولي