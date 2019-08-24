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تعرف على موعد انعقاد أيام قرطاج السينمائية الجديد

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:59 م
تعرف على موعد انعقاد أيام قرطاج السينمائية الجديد
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الفجر الفني
 
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غيرت إدارة أيام قرطاج السينمائية بتونس موعد انعقاد الدورة المقبلة وهو 26 أكتوبر حتي 2 نوفمبر بدلا من التاريخ السابق الذي تم الإعلان عنه وذلك لقرب موعد الانتخابات الرئاسية في تونس ما دفع بإدارة المهرجان للتعجيل بالموعد حيث الموعد القديم من 2 وحتى 9 نوفمبر.


كما قررت وزارة الثقافة التونسية تكريما للمنتج الراحل نجيب عياد رئيس مهرجان ايام قرطاج أن يتم إطلاق الدورة باسمه وتكريمه.


كما قررت عدم تكليف مدير جديد وإقامة الدورة الجديدة بما وضعه من تصورات لشكلها ومضمونها مع مساعديه في ادارة المهرجان.


وغيب الموت المنتج السينمائي نجيب عياد مدير أيام قرطاج السينمائية، فى تونس.


وتوفي نجيب عياد، نتيجة سكتة قلبية وفق ما صرحت به وكالة تونس أفريقيا للأنباء حسب المستشارة الإعلامية لدى وزير الشئون الثقافية سيماء المزوغي.
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