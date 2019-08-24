"قرقاش": التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن

وأضاف "قرقاش"، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "





وكتب "قرقاش" في تغريدة آخرى: "ومن واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي واكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".

مشاركة الامارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين وإستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة".