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"قرقاش": التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:52 م
قرقاش: التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية
أنور قرقاش
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أسماء العزب
 
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أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة واليمن مثال واضح.

وأضاف "قرقاش"، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "مشاركة الامارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين وإستمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة".

وكتب "قرقاش" في تغريدة آخرى: "ومن واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي واكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".
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المزيد عن: تويتر السعودي الإماراتي التحالف أنور قرقاش
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