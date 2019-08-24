مسرَعة الأعمال "Changelabs" تدعم رواد الأعمال المصريين وتطور عشر شركات ناشئة

نظم برنامج تسريع الأعمال تشانجلابسChangelabs العرض التوضيحي الأول له في مصر من خلال إتاحة الفرصة لعشر شركات ناشئة اجتماعية من عرض أفكارهم المبتكرة ونماذج مشاريعهم الطموحة بحضور العديد من كبار المستثمرين والخبراء والرواد المهتمين بالاستثمار في الشركات الناشئة؛ وعلى رأسهم شروق زيدان, المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى من الاتحاد الاوروبي، شهاب مرزبان, رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار إيجيبت فينشرزEgypt Ventures ، جيرون هارتفيلت مدير الصندوق في FMO، داليا إبراهيم, رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر و مؤسسة شركة إيدفينتشرز EdVentures، وليد حسونة ,الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس EFG Finance Holding ومحمد مرسي,الرئيس التنفيذي بشركة فاينانس موشن Finance in Motion و مايا القاضي نائب مدير عام بنك بلوم.





ويأتي برنامج تشانجلابس – الذي امتد لمدة ستة أسابيع - بالتعاون مع بنك بلوم مصر، وفكرتك شركتك، وأكاديمية 'سند لريادة الأعمال والبنك الهولندي للتنمية وامازون؛ لتوفير التدريب والإرشاد والدعم للشركات الناشئة العشرة التم تم اختيارها من أكثر من 300 شركة، للمساهمة في تطوير أفكار رواد الأعمال لإنشاء شركات جاهزة للاستثمار.





وفي هذا الإطار، قال كريم سمرة مؤسس تشانجلابس Changelabs: "نؤمن بأن ريادة الأعمال يمكن أن تغير العالم. والشركات العشر الناشئة التي اخترناها هي تجسيد لهذه الرؤية، لأنها تمثّل الشباب المصري الرائع الذي يُعد جزءٌ من الحل ,حيث يحملون مسؤولية مستقبلهم ومستقبل بلدهم."





وتلقت الشركات العشر الناشئة تدريباً على مستوًى عالمي، إلى جانب الاستفادة من شبكة عالمية من المدربين والخبراء الدوليين. كما قامت اليوم بعرض نتيجة العمل الجاد والجهد التعاوني الذي تم خلال الأسابيع الستة الماضية أمام لجنة تحكيم من المستثمرين والشركاء وممثلين من البنك الهولندي للتنمية ووزارة الاستثمار المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر, للتنافس للحصول على تمويل يصل إلى 2مليون جنيه.









ومن جانبة قال جمال خياط, الشريك الإداري لمسرعة الأعمال تشانجلابس Changelabs, "هناك فجوة في السوق في دعم الشركات الناشئة في المراحل المبكرة وذات التأثير المجتمعي, مما ينتج عنه إمكانات هائلة غير مستغلة، وقد تم تصميم برنامج تشانجلابس Changelabs لمعالجة هذه الفجوة."





والشركات الناشئة التي تم اختيارها لعرض نماذج مشاريعها تمثّل العديد من المجالات مثل التعليم والنقل والتكنولوجيا الزراعية والعقارات والصحة وهي:

· سيان : منصة خدمات تأجيرية للتشارك الأقتصادي طويلة الأجل

· يوسبيتال: تطبيق محمول للخدمات الطبية





· ليندور: منصة لتبادل السلع عبر الانترنت

· نشئ: منصة تربوية

· بريستو: خدمات التوصيل للأعمال الصغرى والمنزلية

· بروتينيا: شركةلإنتاج أغذية الأسماك من الحشرات

· او تي او: منصة لتعليم اللغة الإنجليزية

· في لابي: منصة لعمل تجارب المختبرات العلمية عبر الانترنت

· ذا رينت: تطبيق محمول لتحصيل الإيجارات

· ويل فيت جو: تطبيق للمساعدة على فقدان الوزن

وتسعى تشانجلابسChangelabsجاهدة لدعم مجموعات جديدة من روادالأعمال في النظام البيئي المصري، مما يتيح للشركات الناشئة الفرصة لتطوير أفكارهم بتجارب مفيدة وبشكل مستدام.





لذا تم تصميم برنامجChangelabsلتسريع نمو رواد الأعمال الواعدين في مصروتوعيتهم وإعدادهم للمنافسة في السوق.