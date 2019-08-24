‎النجم الساحلي يكشف آخر تطورات مفاوضات حل أزمة كوليبالي مع الأهلي

تحدث قيس عاشور المتحدث باسم نادي النجم الساحلي التونسي عن آخر مفاوضات ناديه مع النادي الأهلي لحل أزمة المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي. وقال قيس في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مهدي العجيمي مدير الكرة بنادي النجم قد يسافر غدًا الأحد إلى القاهرة من أجل بدأ التفاوض مع النادي الأهلي لحل الأزمة".

متابعًا " النجم والأهلي ناديان كبيران وسنواجه حل بكل تأكيد لهذه الأزمة، الحلول ستكون مادية بحتة بكل تأكيد، سنبحث إيجاد حل يرضي جميع الأطراف".





وأستكمل "علاقتنا بالنادي الأهلي ممتازة، فتحنا أبواب النادي للفريق منذ فترة للتدرب داخل النادي لمدة اسبوع قبل مواجهة الفريق في بطولة دوري ابطال افريقيا، وهذا أمر لم يحدث من قبل، علاقتنا بالفريق المصري ممتازة للغاية".





وأختتم قيس تصريحاته "كوليبالي عاد للتمرينات من جديد ويخوض فترة التأهيل من الإصابة التي لحقت به حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع النجم".‎