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HBO تقرر إلغاء مسلسل Ballers بعد عرض الموسم الخامس

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:45 م
HBO تقرر إلغاء مسلسل Ballers بعد عرض الموسم الخامس
مسلسل Ballers
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الفجر الفني
 
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بالرغم من نجاحه المتواصل على مدار الأربعة مواسم الماضية، إلا أن شبكة HBO الإمريكية لها رأي أخر، وقررت الغاء عرض مسلسلها الشهير Ballers بطولة النجم العالمى داوين جونسون، بعد عرض الموسم الخامس المقرر عرضه فى أكتوبر المقبل.

 
المسلسل ينتمى لفئة الدراما الكوميدية، وهو من إعداد وإخراج ستيف ليفنسون، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم ابرزهم، دواين جونسون، مارك ويلبرج، جون واشنطن، دونوفان كارتر، عمر ميلر، تروى جاريتى، روب كاردرى.


قصة المسلسل تدور حول مجموعة من اللاعبين الحاليين والسابقين لكرة القدم الأمريكية، وكذلك أسرهم وأصدقائهم، فهو يتعمق فى أكثر من مجرد الرياضة ليكتشف ليس فقط التحديات التى تواجهها تلك المجموعة من اللاعبين بل يأخذ نظرة عميقة فى حياتهم خارج وداخل الملعب.

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