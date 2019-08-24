جنوب أفريقيا تحتجز طائرة تنزانية بعد "شكوى مزارع"

قضت محكمة عليا في جنوب أفريقيا باحتجاز طائرة إيرباص تابعة لشركة الطيران التنزانية (إير تنزانيا)، بعدما وردت شكوى من مزارع متقاعد، في قضية قد تسبب أزمة دبلوماسية بين البلدين.





وحسبما نقلت رويترز عن محام في جنوب أفريقيا، فقد تم التحفظ على طائرة إيرباص "220-300" تستأجرها شركة الطيران الوطنية التنزانية، في جوهانسبرغ، بعدما قال مزارع متقاعد، في شكواه، إن حكومة تنزانيا لم تدفع له تعويضا مستحقا.





وأضاف المحامي أن الحكومة التنزانية مدينة لموكله بمبلغ 33 مليون دولار، إضافة للفوائد تعويضا عن مصادرة أرضه في تنزانيا.





وكشفت تقارير صحفية محلية أن الحكومة التنزانية استولت على أراض شاسعة خاصة بالمزارع.





وفي بيان صدر الجمعة، قالت "إير تنزانيا" إنها تتوقع إجراء تعديلات على جدول الرحلات "بسبب ظروف غير متوقعة"، لكنها لم تقدم أي تفاصيل أخرى.





وتأتي الواقعة بعد نحو شهرين من تدشين الشركة التنزانية خدماتها إلى جنوب أفريقيا.