إصابة شخصين إثر إنقلاب سيارة ملاكي في أطفيح

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أصيب شخصان إثر إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق الكريمات، بنطاق مركز أطفيح جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطار من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري الكريمات، بدائرة مركز شرطة أطفيح.



وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أنه حال سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدي إلى إنقلابها وإصابة كلا من أيمن فتوح الجيوشي، 43 سنة، باشتباه بكسر بالكتف الأيسر، محمود خالد محمود، 24 سنة، باشتباه كسر في الفقرات، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم إزالة حطام الحادث، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.