ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إصابة شخصين إثر إنقلاب سيارة ملاكي في أطفيح

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:45 م
إصابة شخصين إثر إنقلاب سيارة ملاكي في أطفيح
امن الجيزة
Advertisements
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
Advertisements
أصيب شخصان إثر إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق الكريمات، بنطاق مركز أطفيح جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطار من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري الكريمات، بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أنه حال سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدي إلى إنقلابها وإصابة كلا من أيمن فتوح الجيوشي، 43 سنة، باشتباه بكسر بالكتف الأيسر، محمود خالد محمود، 24 سنة، باشتباه كسر في الفقرات، وتم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم إزالة حطام الحادث، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
x
21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
1
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
x
20:45
4
نابولي