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وزارة الشباب تختتم أسبوع الإخاء المصري المغربي (صور)

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:41 م
وزارة الشباب تختتم أسبوع الإخاء المصري المغربي (صور)
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أسماء قورة
 
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اختتمت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات أسبوع الإخاء المصري المغربي، الذى تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية والادارة العامة للعلاقات العامة والخارجية، وذلك في حفل فني كبير علي المسرح الروماني بمركز شباب الجزيرة.

شهد فعاليات الحفل، نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، المستشارة مريم زيداني المستشار الثقافي للمملكة المغربية بجمهورية مصر العربية نيابة عن السفير المغربي، والعديد من مرتادي مركز شباب الجزيرة.

تضمنت فعاليات الاحتفال معرضًا للمشغولات اليدوية والتراثية المصرية المغربية، فيلم تسجيلي عن فعاليات أسبوع الاخاء، فقرات فنية لفرقة مركز الفنون للفنون الشعبية بمحافظة بورسعيد وشملت تابلوهات الصيادين، مودرن، والدبكة، بالاضافة إلى عزف فردي للمشاركة المغربية ريم السيوطي، تابلوه رقصة النوبة، التنورة، تابلوه رقصة البمبوطية، بالاضافة الي اللوحة الجماعية.

يذكر أن أسبوع الإخاء يأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين من خلال الشباب، وتنفيذًا للبرنامج التنفيذي والتعاون في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ونظيرتها المغربية.
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