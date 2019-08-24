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نتنياهو عقب الضربة على سوريا: لا حصانة لإيران في أي مكان

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:37 م
نتنياهو عقب الضربة على سوريا: لا حصانة لإيران في أي مكان
نتنياهو
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أحمد مرعي
 
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب الضربة التي وجهها على سوريا، مساء اليوم السبت، إن شن الضربات حدث لمنع هجمات إيرانية متوقعة بالطائرات المسيّرة.

وأشار نتنياهو، وفقاً لـ "سكاي نيوز" إلى أنه أعطى تعليمات بالاستعداد لأي سيناريو، مؤكداً على عدم وجود حصانة لإيران في أي مكان.

جاء ذلك التصريح بعدأن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات جوية على أهداف في ريف العاصمة السورية دمشق، لإحباط عملية "خطط لتنفيذها الحرس الثوري الإيراني" وحلفاؤه ضد إسرائيل.

وقال متحدث الجيش، إن الغارات استهدفت عددا من المواقع في قرية عقربا جنوب شرق دمشق، لـ "عناصر في فيلق القدس" خلال إعدادهم لإطلاق طائرات مسيرة.
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