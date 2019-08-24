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أشرف عطية: التأمينات لا تأخذ رسوما ولكنها تأخذ اشتراكات يتم استثمارها

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:36 م
أشرف عطية: التأمينات لا تأخذ رسوما ولكنها تأخذ اشتراكات يتم استثمارها
أشرف عطية
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داليا الحسين
 
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قال أشرف عطية، مدير عام مكتب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، إنه منذ تولت الدكتورة غادة والي، حقيبة التضامن الاجتماعي، وهي تضع نصب أعينها مصلحة أصحاب الأعمال والعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأضاف "عطية"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e: "قبل 1 يوليو 2017 كان الحد الأدنى للأجور متدني فكانت المعاشات متدنية فأخذت الوزيرة خطوة جريئة لرفع المعاشات إلى 500 جنيه، فكان لا بد من رفع قيمة الاشتراكات.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للمعاشات 900 جنيه، متابعا: "التأمينات لا تأخذ رسوما ولكنها تأخذ اشتراكات تأمينية يتم استثمارها وفقًا لقواعد قانونية بطريقة ما، يتم دفع المعاش بها".

ونوه إلى أن القيادة السياسية صدقت على قانون 148 لعام 2019، والذي يخفض نسب الاشتراك لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، ويحسن المعاشات، ويرد فلوس التأمينات من الخزينة العامة.

وشدد مدير عام مكتب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي على أن التأمينات الاجتماعية من المهد إلى اللحد ويقف في مصلحة سائقي التاكسي
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