"التجارة الداخلية" تكشف إمكانية تطبيق التسعيرة الجبرية
السبت 24/أغسطس/2019 - 11:33 م
كساب أحمد
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قال الدكتورة هبة السيد، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المستهلك عليه دور في خفض الأسعار، من خلال التوجه الى مراكز بيع السلع التي قامت الدولة بنشرها في الكثير من الأماكن، لبيع السلع بأسعار جيدة.
وتابعت "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري"، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت أن تحديد تسعيرة جبرية للسلع مثل الماضي أمر غير ممكن، ولا يتناسب مع قيم السوق الحر.
ولفتت إلى أن وجود إختلاف كبير في الأسعار لنفس السلع في نفس المنطقة أو الحي أمر غير مقبول، وعلى المستهلك أن يرفض أي انفلات قوي في الأسعار بين المناطق المتقاربة.
وتابعت "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري"، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت أن تحديد تسعيرة جبرية للسلع مثل الماضي أمر غير ممكن، ولا يتناسب مع قيم السوق الحر.
ولفتت إلى أن وجود إختلاف كبير في الأسعار لنفس السلع في نفس المنطقة أو الحي أمر غير مقبول، وعلى المستهلك أن يرفض أي انفلات قوي في الأسعار بين المناطق المتقاربة.
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