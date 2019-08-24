ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الصحة ترد على مزاعم انتشار ميكروب في الغردقة

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:30 م
الصحة ترد على مزاعم انتشار ميكروب في الغردقة
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال مصدر بوزارة الصحة، إن هناك لجان مركزية تقوم بتفقد الفنادق في منطقة البحر الأحمر، وسحب عيناات من الغذاء والماء للتأكد من سلامتهم.

وأشار، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه تم رصد شكوى من 14 يوم أن بعض السياح عانوا من نزلة معوية في أحد فنادق الغردقة، موضحًا أنه على الفور تحركت لجنة وأجرت تحليل لعينات من الغذا والماء وجاءت النتيجة سلبية.

وعن مزعم بعض الصحف بانتشار ميكروب في الغردقة، كشف أنه تم إرسال لجان إلى كل فنادق البحر الأحمر لإجراء تحليل على الغذاء والماء، وستنهي اللجنة عملها أخر الأسبوع، وسيرسل التقرير إلى وزيرة الصحة، مؤكدا أن الغردقة لا يوجد بها أي أوبئة.
Advertisements
المزيد عن: مصر الصحة أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي 2019-2020
الفتح
1
x
17:50
2
الشباب
الفيصلي
0
x
18:10
0
الفيحاء
الوحدة
0
x
19:50
0
الإتفاق
الدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
2
x
13:30
3
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
x
16:00
2
كريستال بالاس
واتفورد
1
x
16:00
1
وست هام يونايتد
ليفربول
3
x
18:30
1
آرسنال
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
19:00
1
بلد الوليد
سيلتا فيغو
0
x
21:00
0
فالنسيا
دوري أبطال إفريقيا
النجم الرياضي الساحلي - تونس
0
x
20:00
0
هافيا كوناكري - غينيا
الرجاء الرياضي - المغرب
0
x
21:00
0
بريكاما يونايتد - غامبيا
ديكيداها أف سي - الصومال
0
x
21:00
1
الزمالك - مصر
الدوري الإيطالي
بارما
0
x
18:00
1
يوفنتوس
فيورنتينا
3
x
20:45
4
نابولي