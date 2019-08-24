صاعقة رعدية تتسبب في مقتل 61 رأسا من الضأن في "صلبة بارق"

تسببت صاعقة رعدية في مقتل 61 رأسًا من الضأن تزامنًا مع هطول أمطار غزيرة على قرية الصلبة جنوب بارق.

وأدت الصاعقة إلى نفوق 61 رأسًا منها، وفوجئ بالأمر مالكها، وهو مواطن في العقد السادس من العمر؛ فقام بإبلاغ الجهات المختصة التي باشرت الحادث.