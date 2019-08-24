"أمانة الجوف" تعلن افتتاح طريق الملك سعود أمام الحركة المرورية
وأشارت الأمانة إلى أنه تم الانتهاء من سفلتة الطريق بالكامل، وتركيب 42 عمودًا للإنارة و84 كشافًا، وتركيب 3000 متر طولي من البردورات، إضافة لتمديد شبكة ري الكترونية بطول الطريق، موضحة أنه تم الانتهاء من تلك الأعمال في أقل من شهرين.
وأكد أمين منطقة الجوف المكلف، المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أن هذه الأعمال من شأنها رفع كفاءة الطرق بالمدينة، وفك الاختناقات بالمناطق القديمة من المدينة وتحسين المشهد الحضري لهذه الأحياء؛ مما سيسهم في تخفيف ضغط حركة المرور على طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك خالد.
كما أنه يختصر المسافة على مرتادي الطريق مع تعدد الخيارات أمام قائدي المركبات للتنقل بانسيابية داخل المدينة .
يُعد طريق الملك سعود أحد الطرق الهامة بمدينة سكاكا؛ حيث يشكل شريان المدينة ويساعد على تخفيف زيادة الحركة على طريق الملك عبدالعزيز الذي يربط مدينة سكاكا من الشمال إلى الجنوب.
وكان نائب أمير الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي ال سعود قد شدد لأمانة المنطقة والمقاولين على فتح الطريق خلال شهرين، لافتًا إلى أنه سيحضر إلى الموقع قبل أسبوع من انتهاء الفترة المحددة.
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