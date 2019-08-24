نيمار: الخطة لم تحترق أبدًا

آثار البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الجدل بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه على موقع "انستجرام".





وكتب "نيمار" في "استوري" الخاص به على موقع "انستجرام": " الخطة لم تحترق ابدا، كل ما هُنالك هي دائما محاطة بالحذر والرعاية!!".





ويسعي ناديي ريال مدريد وبرشلونة للحصول على خدمات "نيمار" خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ولكن لم يتوصل كلا الناديين لإتفاق مع إدارة باريس سان جيرمان لحسم الصفقة بشكل رسمي حتي الآن.



