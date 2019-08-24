القليوبية اليوم.. ضبط طالب يصور ورقة امتحان الكيمياء للدور الثاني للثانوية..وتجديد حبس محاسب لاتهامه بسرقة 265 ألف جنيه



وجدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، حبس محاسب 15 يوما علي ذمة التحقيقات لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 265الف جنيه من شركة بشبرا وهو يرتدي النقاب.



https:www.elfagr.com3697394













شهدت محافظة القليوبية اليوم السبت، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:_إزالة 4395 حالة تعد على الأراضي وأملاك الدولة في القليوبيةحيث أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن التعديات على الأراضي الزراعية جريمة في حق الشعب، وتقوم المحافظة بالتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، ولا تهاون مع المقصرين، والمسئولية تبدأ من مشرف حوض الزراعة ومسئول حماية الأراضي المختص، والوحدات المحلية بالقرى والمدن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية، مشيرا الي أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.https:www.elfagr.com3697363_ضبط طالب يصور ورقة امتحان الكيمياء للدور الثاني للثانوية في شبين القناطركما ضبط مشرفي لجنة مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات رقم 94 بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، طالب أثناء قيامه بتصوير ورقة امتحان الكيمياء الدور الثاني للثانوية العامة، بواسطة هاتفه المحمول، وجرى سحب الهاتف المحمول، وكراسة الإجابة، وحرر محضر بالواقعة.https:www.elfagr.com3697630_تجديد حبس محاسب لاتهامه بسرقة 265 ألف جنيه من شقة مالك شركة بشبرا الخيمة