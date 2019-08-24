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إصابة شاب في حادث إنقلاب دراجة نارية بالصف

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:26 م
إصابة شاب في حادث إنقلاب دراجة نارية بالصف
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إيمان عبد العاطي
 
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أصيب شاب إثر إنقلاب دراجة نارية بمركز الصف، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إخطار من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصاب، وبإنتقال رجال المرور تبين أنه حال سير دراجة نارية قياده أحمد.م.ص، 19 سنة، اختلت عجلة القيادة بيده ما أدي إلى إنقلاب الدراجة وإصابته بكسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقله إلى أقرب مستشفى، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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