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أديب عن مزاعم انتشار ميكروب في الغردقة: "لازم نرد"

السبت 24/أغسطس/2019 - 11:14 م
أديب عن مزاعم انتشار ميكروب في الغردقة: لازم نرد
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك صحف أجنبية كثيرة تزعم عن وجود ميكروب في الغردقة، ويطلق عليه "أكولاي"، مشددا على ضرورة الرد مبكرًا على تلك المزاعم قبل انتشارها بصورة أوسع.

وناشد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، وزيرة السياحة، وهيئة الاستعلامات بالتصدي لهذا الأمر، حتى لا تتأثر السياحة، خاصة وأنها بدأت تسترد عافيتها، موضحًا أنهم يحاولون التأثير على الوضع السياحي المصري.

وأضاف، "هما مش عارفين يصدروا لينا إرهاب.. ومصر أصبحت مثل أي دولة في العالم، فبيحاولوا يصدروا شائعات جديدة".
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