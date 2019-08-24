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بايرن ميونيخ يتخطي شالكه في الدوري الألماني

السبت 24/أغسطس/2019 - 10:36 م
بايرن ميونيخ يتخطي شالكه في الدوري الألماني
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وكالات
 
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استعاد فريق بايرن ميونخ توازنه في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) وحقق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم بفوزه على مضيفه شالكه 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من المسابقة.

وتقاسم فريقا باير ليفركوزن وفرايبورج صدارة ترتيب الدوري، مع فريق بوروسيا دورتموند.

وحقق باير ليفركوزن الفوز على فورتونا دوسلدورف 3 / 1 فيما فاز فرايبورج على بادربورن 3 / 1، كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز بوروسيا مونشنجلادباخ على ماينز 3 / 1 وهوفنهايم على فيردر بريمن 3 / 2 وتعادل أوجسبورج مع يونيون برلين 1/1.

وعلى ملعب فيلتينس ارينا، استطاع بايرن ميونخ أن يستعد توازنه سريعا، بعد تعادله في الجولة الأولى أمام هيرتا برلين 2/2، وحقق فوزا مهما على شالكه 3 / صفر.

ويدين بايرن ميونخ بالفضل في هذا الفوز لنجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 20، من ركلة جزاء، و50 و75.

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