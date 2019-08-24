ليفركوزن وفرايبورج يحققان الفوز بالدوري الألماني

تقاسم فريقا بايرن ليفركوزن وفرايبورج صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، مع فريق بوروسيا دورتموند، وذلك بعد فوزهما في مباراتيهما بالجولة الثانية من الدوري اليوم السبت.





وحقق باير ليفركوزن الفوز على فورتونا دوسلدورف 3 / 1 فيما فاز فرايبورج على بادربورن 3 / 1، كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز بوروسيا مونشنجلادباخ على ماينز 3 / 1 وهوفنهايم على فيردر بريمن 3 / 2 وتعادل أوجسبورج مع يونيون برلين 1/1.





وعلى ملعب إسبريت أرينا، فاز باير ليفركوزن على مضيفه فورتونا دوسلدورف 3 / 1.





وسجل أهداف ليفركوزن لويس باكير، لاعب دوسلدورف، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة وتشارلز أرانجويز الهدف الثاني في الدقيقة 33 وكريم بلعربي في الدقيقة 39، فيما سجل هدف فورتونا دوسلدورف ألفريدو موراليس في الدقيقة 82.





ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند، المتصدر، وفرايبورج صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد فورتونا عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.





وعلى ملعب بينتيلير أرينا قلب فريق فرايبورج تأخره بهدف أمام ببادربورن إلى فوز 3 / 1.





وتقدم بادربورن بهدف مبكر سجله ستريلي مامبا في الدقيقة الثالثة، وتعادل لوكا فالدشميدت لفرايبورج في الدقيقة 21 من ركلة جزاء وأضاف نيلز بيترسن الهدف الثاني في الدقيقة 40 قبل أن يختتم تشانج هون كون أهداف فرايبورج في الدقيقة الأخيرة من المباراة.





ورفع فرايبورج رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند وأمام باير ليفركوزن، فيما يظل فريق بادربورن بلا نقاط.



