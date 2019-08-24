الشباب يهزم الفتح بالدوري السعودي

استهل فريق الشباب حملته في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) بالفوز على مضيفه الفتح 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل الفيصلي مع الفيحاء سلبيا، وفوز الاتفاق على الوحدة 2 / صفر.





ولم تمر سوى 47 ثانية فقط من بداية المباراة حتى سجل الشباب أول أهدافه عن طريق دانيلو مورينو أبريليا واستطاع الحفاظ على تقدمه حتى انتهى الشوط الأول بتقدمه بهدف نظيف.





وفي الشوط الثاني، تمكن كريستيان جوانكا أن يسجل الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل الفتح هدف تقليص الفارق عن طريق مروان سعدان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة من ركلة جزاء.





وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت الفيصلي مع ضيفه الفيحاء.





وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة في بداية مشوارهما بالدوري.





وفي المباراة الثالثة، انتزع فريق الاتفاق فوزا صعبا من مضيفه الوحدة 2 / صفر.





وسجل هدفي الاتفاق فواز عوض الطريس في الدقيقة 57، ونعيم السليتي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.



