أخبار برشلونة: مفاجأت في قائمة البرسا لموقعة بيتيس وتقديم عرض جديد لضم نيمار وصفقة مميزة تقترب من كامب نو

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت الموافق 24 أغسطس لعام 2019 العديد من الأحداث الساخنة والأخبار الهامة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.





وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم السبت 24 - 8 - 2019:





باريس سان جيرمان يُعطي برشلونة الفرصة الأخيرة





أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى باريس سان جيرمان أعطى مهلة أخيرة لفريق برشلونة الإسبانى حول التفاوض على بيع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وذكرت إذاعة " Rac1" الإسبانية أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي أعطى برشلونة فرصة لظهر الغد من أحل اقديم عرض جديد لضم نيمار هذا الصيف.





وأشرت الإذاعة ان برشلونة سيقدم لاعب الغريق الفرنسي عثمان ديمبلي ضمن الصفقة ويأمل برشلونة فى أن يعلن نيمار عن رغبته فى الرحيل لصفوف البارسا.





صحيفة فرنسية تكشف: برشلونة يقدم العرض الأفضل لضم نيمار





كشفت تقارير صحفية فرنسية، أنه يحاول نادي برشلونة الإسباني إقناع نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي بالإنضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في عملية تبادل مع نيمار جونيور دا سيلفا، لكنهم يشككون بمسألة الشراء الاجباري في نهاية الاعارة.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية، فإنه تُمارس حاشية النجم البرازيلي نيمار ضغطًا على نادي برشلونة، حتى يكون العرض جذاباً هذه المرة.





وأوضحت التقارير أنه يدور العرض حول مبدأين: ستكون اعارة مدفوعة الأجر وسيتم تضمين لاعب واحد على الأقل في الصفقة لكن مع ذلك فإن البارسا متردد بـ خيار الشراء التلقائي.





وأصيب ديمبيلي هذا الأسبوع للمرة السادسة خلال عامين في الفخذ مفضلاً رؤية والدته في رين بدلاً من طلب العلاج.





الجدير بالذكر ان نادي برشلونة يغطي أسلوب حياته الذي لا يفي بمتطلبات المستوى العالي، وبالتالي يسعى إلى التخلص منه لمصلحة باريس سان جيرمان.





وعلى ذلك فإن 40 مليون يورو على الفور، و 170 مليون يورو في غضون عام واحد وفي الوقت نفسه عثمان ديمبلي هدية ! إنه بلا شك أفضل عرض سيقدمه نادي برشلونة هذا الصيف إذا كان هذا هو الخيار الذي تم اختياره.





برشلونة يعثر على المفتاح السحري لحسم صفقة نيمار





يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه بكل قوة، من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية، فإنه خلال الساعات القادمة سوف يعود النادي الكتالوني بعرض جديد الى مكاتب نادي العاصمة الفرنسية، من أجل حسم ضم نيمار.





وأكدت التقارير على أنه يحاول نادي برشلونة إقناع نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي بالإنضمام إلى باريس سان جيرمان، في عملية تبادل مع نيمار ! لكنهم يشككون بمسألة الشراء الاجباري في نهاية الاعارة.





العرض المُخيف.. برشلونة يقدم عرضًا مجنونًا لخطف نيمار





كشفت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن نادي برشلونة يجهز عرضًا خياليًا لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت الصحيفة الاسبانية أن برشلونة يستعد لتقديم عرضًا جديدًا إلى باريس سان جيرمان من اجل نيمار "لا يمكن أن يرفض".





وأشارت الصحيفة أن عرض برشلونة الجديد يتضمن الإستغناء عن لاعبان للنادي الباريسي قيمتهما 100 مليون يورو، بالإضافة لدفع مقابل مالي كبير من أجل الحصول على خدمات "نيمار".





وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة سوف يقدم عرضه الجديد لضم "نيمار" إلي باريس سان جيرمان يوم الاثنين القادم علي أقصي تقدير.





وكان نادي باريس سان جيرمان قد رفض عرضين سابقين لبرشلونة لضم "نيمار".





راديو برشلونة يحدد موعد انضمام نيمار إلى البرسا





كشف تقارير إعلامية إسبانية موعد عودة البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، للنادي الكتالوني.





وذكر "راديو برشلونة" أن تعاقد النادي الكتالوني مع البرازيلي "نيمار" وإعادته لملعب "كامب نو" معقل البارسا، ربما سيكون مع نهاية فترة رئاسة جوسيب بارتوميو الرئيس الحالي لبرشلونة.





وتنتهي فترة رئاسة جوسيب بارتوميو لبرشلونة في عام 2021.





فالفيردي يكشف عن موقف ميسي من مباراة بيتيس.. ومستقبل رافينيا ألكانتارا





أشار إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يلعب غداً أمام ريال بيتيس وكل شيئ يعتمد على التدريب بعد قليل.





وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال بيتيس: "مقارنة بصديقي الذي يقضي عطلته في ايبيزا, هو يستمتع اكثر مني حالياً".





وكشف: "رافينيا سيرحل بسبب قلة الدقائق .. تحدثنا كثيراً عنه لعدة اسباب لكن على كل حال, هو عائد من اصابة صعبة والان لديه مرض بالامعاء لكنه لاعب مهم بالنسبة لنا".





وأكمل: "رافينيا يصارع من أجل مركز في الفريق كما كل اللاعبين".





شرط وحيد يجعل نيمار يعودة إلى برشلونة





كشف الصحفي البرازيلي مارسيلو بيشلير عن الشرط الوحيد لنادي باريس سان جيرمان للموافقة على رحيل لاعبه نيمار جونيور لنادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وقال "بيشلير" في تصريحات اليوم السبت: " كلمة واحدة يمكن أن تجعل نيمار خارج باريس سان جيرمان الآن، إذا قدم برشلونة عرض إستعارة اللاعب البرازيلي مع بند شراء إلزامي الصيفي المقبل، في هذه الحالة سيكون رد إدارة النادي الباريسي بالموافقة على العرض وتنتهي الرواية".





ويرفض نادي برشلونة وضع بند الشراء الإلزامي في عقد نيمار، ويحاول تقديم عرض جديد لنادي باريس سان جيرمان للحصول على خدمات اللاعب، وسط اهتمام كبير من ريال مدريد لضم النجم البرازيلي ايضًا.





عاجل - فالفيردي يعلن قائمة برشلونة أمام ريال بيتيس





أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة ريال بيتيس غدًا الأحد في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني "الليجا".





وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-





تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو - أرثر - رافينها - لينغليت - جريزمان - جوردي ألبا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - فيدال - أومتيتي - جونيور - بينا - بيريز - أنسو فاتي.





عاجل - برشلونة يقترب من حسم صفقة جديدة





كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشاونة الإسباني من التعاقد مع الأوروجواياني رودريجو بنتانكور، لاعب وسط السيدة العجوز.





وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن برشلونة أقترب من حسم الصفقة بشكل نهائي خلال الفترة القادمة.





وأضافت الصحيفة، أن صفقة بنتانكور قد تكلف خزائن البلوجرانا مبلغ 60 مليون يورو، لينعش خزائن البيانكونوري بعد عامين فقط من قدومه للنادي من بوكا جونيورز الأرجنتيني.





ويذكر أن بوكا جونيورز سيستفيد من بيع اللاعب لبرشلونة، حيث وضع النادي الأرجنتيني بندًا في عقد اللاعب يفيد بحصوله على 50% من قيمة إعادة بيعه لنادي آخر.





سان جيرمان يقترب من السقوط في فخ برشلونة





كشفت تقارير صحفية، عن طلب إدارة باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، ضمن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا.





وكان برشلونة قد تقدم بعرض لضم نيمار من صفوف برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وسط صراع طويل من جانب غريمه التقليدي ريال مدريد.





ويبدو أن سان جيرمان في طريقه للسقوط في الفخ الثاني من برشلونة، في حالة حصوله على خدمات ديمبلي، حيث أن الاخير يعيبه نفس مساوئ نيمار المتمثلة في غيابه عن بعض التدريبات وكثرة الإصابات.





وعلى الرغم من إمكانيات نيمار الكبيرة إلا أن كثرة إصاباته وغيابه عن التدريبات أبعاده عن الكثير من المبارايات الهامة للنادي الباريسي، ليفشل في تقديم الإضافة للنادي الباريسي رغم قدومه بمبلغ ٢٢٢ مليون يورو، فهل سيسقط باريس في فخ برشلونة للمرة الثانية.





الكشف عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

أكدت تقارير إعلامية اسبانية أن صفقة البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سوف تكلف خزينة النادي الكتالوني 350 مليون يورو.

وذكر برنامج " JUGONES" أن البرازيلي نيمار يُريد الحصول علي راتب 35 مليون يورو سنوياً بعقد مدته 5 أعوام، مما يعني أن إجمالي الصفقة سيكون 350 مليون يورو تقريبًا.

وكان البرازيلي "نيمار" رحل عن برشلونة في عام 2017 وانتقل لنادي باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.



موعد حسم مستقبل نيمار