بعد خطاب "الإعلاميين".. "الحدث اليوم" توقف مٌقدم برامج لحين تقنين أوضاعه

خاطبت قناة الحدث اليوم، نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، بوقف مقدم البرامج صبحي الحفناوي، بناءً على خطاب ورد إليها من النقابة، بشأن تقنين أوضاعه وفقًا للقانون.



وكانت أرسلت نقابة الإعلاميين، خطابًا لقناة الحدث؛ أكدت فيه أن صبحي الحفناوي مقدم برامج بالقناة، يمارس المهنة دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.



وقالت النقابة في خطابها إنه بالبحث في سجلاتها، تبين أن المذكور غير مقيد بسجلات النقابة، ولم يحصل على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي، وذلك بالمخالفة للقانون 93 لسنة 2016، الذي جرم ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.



وقررت النقابة وقف مُقدم البرامج المذكور، لحين توفيقه أوضاعه مع النقابة، وذلك تطبيقًا لنصوص المواد رقم 2 و19 و88 و89 من قانون نقابة الإعلاميين، حتى لا تقع القناة ومقدم البرامج المذكور تحت المسؤولية القانونية.