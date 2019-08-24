فنون الصين وسداسي شرارة يفتتحان سابع ليالي مهرجان القلعة (صور)
السبت 24/أغسطس/2019 - 10:26 م
شيماء عطية - تصوير: عبير أحمد
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افتتحت فرقة فنون الصين الدولية سابع ليالي مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الثامنة والعشرين.
وقدمت الفرقة باقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية التي تفاعل معها جمهور القلعة، وبعد انتهاء فقرتهم، صعدت فرقة سداسي شرارة على خشبة المسرح لتقدم فقرتها لمدة ساعة، أمتعت فيها الجمهور.
يذكر أن الدورة ال28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تُعقد على مدار 15 يوم، ويشارك فيها لفيف من الفرق الموسيقية ونجوم الغناء في مصر والعالم، من يينهم هشام عباس، علي الحجار، مروة ناجي، زيزي عادل، محمد محسن، أحمد جمال، تانيا قسيس، غالية بن علي، مسار إجباري.
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