أخبار ريال مدريد: تفاصيل مثيرة في صفقة نيمار إلى الريال وتعليق ناري من زيدان بعد التعادل أمام بلد الوليد وصفقة جديدة

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 24 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب تشابي ألونسو نجم الفريق السابق وبايرن ميونخ الحالي من العودة إلى الملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- هل يفشل رحيل نيمار إلى برشلونة أو ريال مدريد ؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الأزمة بين البرازيلي نيمار وناديه باريس سان جيرمان الفرنسي في طريقها للحل مما يهدد انضمامه إلى برشلونة أو ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن التوتر بين نيمار وباريس سان جيرمان في طريقه إلى التلاشي وألمحت أن توماس توخيل المدير الفني للفريق الفرنسي سيضم النجم البرازيلي إلى تشكيلة الفريق التي ستواجه تولوز غدًا الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ما بين نيمار وناديه الحالي لا يعتبر حربا في إشارة إلى احتمال استمرار اللاعب مع فريق العاصمة الفرنسية في الموسم الحالي والذي انطلق قبل أيام.

وأكدت ليكيب أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان وعملاقي الدوري الإسباني لم تصل إلى شيء يذكر بشأن رحيل نيمار إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن سوق الانتقالات في أوروبا ستغلق في الثاني من سبتمبر المقبل وتوقعت الصحيفة الفرنسية انهيار المفاوضات بين كل الأطراف بخصوص نيمار مشيرة إلى أن ريال مدريد وبرشلونة لا يرغبان في ضم لاعب يتقاضى أموالا باهظة ويتعرض إلى إصابات بشكل متكرر.

يذكر أن نيمار رحل قبل عامين من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو ويتقاضى راتبا سنويا يقدر بنحو 37 مليون يورو وهو مبلغ يصعب الحصول عليه في البرسا أو الملكي.





- سيرجيو راموس يطعن جوزيه مورينيو

كشف قائد فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم، المدافع سيرجيو راموس، عن أبرز المدربين الذين لعبوا دورا هاما في مسيرته الكروية.

ونقل موقع "Esquire"، عن راموس قوله: "إذا ما تحدثنا عن المدرب الأكثر تميزا، فهو خواكين كاباروس. هو أول من منحني الفرصة للعب في الدوري الإسباني وتحقيق حلمي. ومن ثم سأسمي، لويس أراغونيس، لإتاحته الفرصة لي للمشاركة، لأول مرة، مع المنتخب الوطني. وربما في السنوات الأخيرة، لعب أنشيلوتي وزيدان دورا مهما.. لقد عشت لحظات رائعة في دوري الأبطال".

والملفت أن راموس لم يذكر اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أشرف على تدريبه في ريال مدريد لمدة 3 مواسم، كما لم يدعوه لحضور حفل زفافه في وقت سابق من الصيف الجاري.

يذكر أن سيرخيو راموس (33 عاما) توج بـ 20 لقبا خلال مسيرته في نادي ريال مدريد، حتى الآن.





- تشابي ألونسو يحسم الجدل حول مستقبل بيل مع ريال مدريد

أكد الإسباني تشابي ألونسو، نجم ريال مدريد السابق، أن الويلزي جاريث بيل، جناح الفريق الملكي هو أحد كبار المحترفين، مهما حدث ومهما قيل عنه.

وقال ألونسو في تصريحات صحفية: "إنه دائماً يتدرب بقوة وحين يكون في الملعب يقدم كل ما لديه، لقد كان جاهزًا مرة اخرى وأظهر ذلك في المباراة الأولى".

وأضاف قائلاً: "لقد كان مندمجاً معنا في عامه الأول، وكان قادراً على التأقلم وساعدنا للفوز بدوري الأبطال وكأس الملك، لعب معه عاماً واحداً ولكنني عرفت انه محترف ويقوم بعمله على اكمل وجه"





- تشابي ألونسو: التطلعات على "ريال مدريد زيدان" عالية للغاية

كشف أسطورة فريق ريال مدريد الإسباني، تشابي ألونسو، عن رأيه في عودة الفرنسي زين الدين زيدان مرة أخرى لتولي تدريب الفريق الملكي.

وقال تشابي في تصريحات صحفية: "زين الدين قام بعمل رائع، الان لديهم مشروع مختلف، بعد ما حدث في الموسم الماضي، يريدون أن يكون لديهم بداية جديدة".

واختتم بقوله: "لكن الأمر دائماً ما يكون صعب للغاية والتطلعات عالية في مدريد، فالتوقعات مرتفعة إلى أقصى حد ممكن وسنرى، لكن لديه فريق رائع".





- نجم ريال مدريد السابق يقترب من العودة

أفادت تقارير صحفية ألمانية اليوم أن بايرن ميونخ قد أفسح المجال لريال مدريد الإسبانى على التعاقد مع تشابي ألونسو الجديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن ميونخ لن يدفع الشرط الجزائى المقدر ب 40 مليون يورو لضم لاعب وسط إسبانيول مارك روكا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مما أفسح المجال نحو تقدم ريال مدريد فى الصفقة.

وأشارت الصحيفة أن مدريد لا يمانع دفع ذلك المبلغ لضم لاعب الوسط خاصة بعد تعنت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي فى بيع نجم الوسط الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





- ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام بلد الوليد في الليجا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الثانية لليجا الإسبانية.

وأحرز الفرنسي كريم بنزيمة هدف التقدم للريال من تسديدة رائعة في الدقيقة 80 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل سيريجو نافارو لبلد الوليد في الدقيقة 87 .

بهذه النتيجة رفع الفريقين رصيدهما للنقطة الرابعة .

وكان ريال مدريد قد انتصر في المباراة الأولى على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف.





- فاران: افتقدنا للدقة في اللمسة الأخيرة

أكد الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل في مباراة اليوم أمام بلد الوليد، والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال فاران عقب المباراة :"قدّمنا مباراة جيدة وكنا نستحق نتيجة أفضل، كان بإمكاننا التسجيل في وقت مبكر".

وأضاف :"الهجوم قدّم أداءً جيدًا جدًا، كنا نفتقر فقط للدقة في اللمسة الأخيرة".

وواصل :"في كرة القدم، تسير الأمور بسرعةٍ كبيرة. أنا أرى المجموعة في حالةٍ جيدة وتركز على تحقيق أهدافنا".





- أول تعليق من زيدان بعد التعادل أمام بلد الوليد

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عقب تعادل فريقه اليوم أمام بلد الوليد بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"لا يُمكن أن نكون سعداء ، ان تتعادل مع فريق في آخر الدقائق بعد تقدمك بهدف في الدقيقة 84 شيء يُثير الغضب".

وأضاف :"شعرنا و كأننا فزنا بالدقيقة 84 , يجب أن نكون عمليين أكثر، يمكن لأي فريق أن يأتي إلى هنا ويؤذيك، يجب أن نلعب لمدة 90 دقيقة".

وتابع :"يمكن أن نكون سعداء لأننا قمنا بالعديد من المحاولات، الهدف الأول يتأخر دائمًا، علينا أن نكون أكثر إصراراً".

وأشار :"يجب على جمهورنا تغيير تعامله مع اللاعبين ويجب أن يساعدنا أكثر، نحن بحاجة إلى جماهيرنا".

وزاد :"أعتقد أننا استحقينا النقاط الثلاث، خاصةً في الشوط الأول".

وأوضح :"كنت راضياً على ما قدمه خاميس رودريغيز في المباراة، لقد خرج لأنه عانى من بعض الآلام".

وأتم حديثه :"عليك أن تلعب بِجد أكثر للفوز بالمباريات".





- بايرن ميونخ يفتح المجال أمام ريال مدريد لضم الصفقة المميزة

كشف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، عن حقيقة الأنباء المتداولة عن اقتراب البافاري من التعاقد معه مارك روكا، لاعب وسط إسبانيول الإسباني، لتعويض رحيل ريناتو سانشيز المنتقل لنادي ليل الفرنسي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، أن بايرن حسم الجدل المثار حول صفقة انتقال صاحب الـ22 عامًا لصفوفه، بعدما أكد تراجعه عن ضم اللاعب.

وأضافت الصحيفة، أن البافاري اكتفى باللاعبين المتواجدين داخل قائمة الفريق، دون النظر لجلب أي صفقة أخرى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويبدو أن الفرنسي مايكل كويسانسي، لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني السابق، والمنتقل حديثًا لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، سيكون بديلاً لتعويض رحيل ريناتو سانشيز.





زيدان يكشف عن السبب الحقيقي وراء تعادل ريال مدريد مع بلد الوليد

أوضح زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أنه لم يكن التعادل أمام بلد الوليد بسبب مشكلة بدنية، فالحقيقة هي أن الفريق قدم شوط ثاني سيء، وبعد الهدف كان يجب إغلاق الملعب والتحكم بالكرة.

وقال زيدان بعد التعادل 1-1 مع بلد الوليد: "كنت راضياً على ما خاميس رودريجيز في المباراة، لقد خرج لأنه عانى من بعض الآلام".

وأضاف: "عليك أن تلعب بِجد أكثر للفوز بالمباريات".

وأكمل: "أعتقد أننا استحقينا النقاط الثلاث ، خاصةً في الشوط الأول".

واستطرد: "يوفيتش و بنزيما يمكنهم اللعب سوياً ، حل مناسب لخطة 4-4-2 ".

واختتم: "لا يمكننا أن نكون سعداء بعد ما قدمناه الشوط الثاني. لقد خسرنا نقطتين".





ماركا: ريال مدريد يصدم برشلونة في صفقة نيمار

ذكرت تقارير إعلامية اسبانية أن نادي ريال مدريد لا يري أي مشكلة في توفير الراتب الضخم الذي طلبه البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن نيمار طلب الحصول على راتب 35 مليون يورو صافي في الموسم الواحد، ومع ذلك ريال مدريد لا يرى مشكلة في الراتب ولن يسبب فجوة في الأجور حيث يعتبرون أن البرازيلي نجم عالمي يستحق هذا المبلغ.

أما ما يثير قلق إدارة ريال مدريد بخصوص صفقة "نيمار" هو خوف النادي الملكي من تكرار إصابة اللاعب في "مشط القدم"، ويحتاج تأكيدات من النادي الباريسي بشأن إصابات اللاعب البرازيلي قبل الإقدام لحسم الصفقة.



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