نشرة أخبار منتصف الليل.. وزير التعليم: "نفسي الأهالي تفهم أننا بننقذ أولادهم"

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ اندلاع مئات الحرائق الجديدة في غابات الأمازون بالبرازيل.





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تسمية الثانوية العامة بثانوية التابلت هى تسميات مضللة، موضحًا أنهم يعملون على قياس الفهم وليس الحفظ، حيث أن استخدام التابلت ليس الهدف من التطوير، معقبًا: "أعطينا الطلاب تابلت كهدية من الدولة لإتمام عملية التطوير".





اجتاحت مئات الحرائق الجديدة غابات الأمازون في شمال البرازيل، وفق بيانات رسمية السبت، وسط تصاعد الضغوط الدولية على الرئيس جاير بولسونارو للإسراع بالسيطرة على أسوأ حرائق منذ سنوات.





أصدرت هيئة الأرصااد الجوية، بيان تفصيلي عن حالة الطقس يوم الأحد ولمدة 24 ساعة.





وأوضح البيان، أنه يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب علي الوجه البحري والقاهرة، شديد الحراره جنوبا نهارا، لطيف ليلًا.





استعرض تقرير لموقع "ميديا بارت" الفرنسي، اليوم السبت، فضائح النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، ما جعله يراقب صفحات "ويكيبيديا" باستمرار بحسب التقرير، ويلجأ للقراصنة للتخلص من المعلومات التي يُمكن تدينه دولياً.







